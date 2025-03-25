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В Махачкале при взрыве в магазине пострадали четыре человека
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На месте инцидента работают спецслужбы undefined
Новости

В Махачкале при взрыве в магазине пострадали четыре человека

На месте инцидента работают спецслужбы

Новый взрыв произошел в Махачкале — в магазине сотовой связи. По данным МВД по Республике Дагестан, пострадали как минимум два человека. Им оказали помощь на месте. Позже стало известно, что травмы получили четверо. 


Инцидент случился на проспекте Шамиля. Туда направлены полиция и экстренные службы. Все обстоятельства уточняются. Предварительно, взорвался газ. 


Ранее, в этот же день, 25 марта, в результате взрыва в многоэтажном доме пострадали двое, одна женщина в тяжелом состоянии. 


В мэрии города указали, что дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди. По информации МЧС, 150 человек из ближайших зданий были эвакуированы. 

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#чп #взрыв #махачкала
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