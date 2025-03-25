Собственник шахты «Листвяжная» миллиардер Федяев получил 3,5 года условно

В Кемеровской области суд приговорил собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к 3,5 года условно по делу о взрыве. Об этом пишет ТАСС.





Экс-гендиректора шахты Геннадия Алексеева приговорили к пяти годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима по делу о взрыве, бывший технический директор Антон Якутов получил пять лет колонии.





14 декабря 2021 Федяева арестовали, он проходил подозреваемым в злоупотреблении полномочиями и нарушении норм безопасности. Предприниматель был выпущен из СИЗО 15 июля 2022 года, арест ему заменили подпиской о невыезде.





Крупная авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, пострадали более 100.





В связи с трагедией в регионе был объявлен трехдневный траур. Семьям погибших Фонд социального страхования выплатил по одному миллиону рублей.





Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства шахты и компании, которая эксплуатировала объект. Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в том числе владельца «СДС-Уголь», в том числе Федяева.