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Собственник шахты «Листвяжная» миллиардер Федяев получил 3,5 года условно
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В результате ЧП погиб 51 человек undefined
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Собственник шахты «Листвяжная» миллиардер Федяев получил 3,5 года условно

В результате ЧП погиб 51 человек

В Кемеровской области суд приговорил собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к 3,5 года условно по делу о взрыве. Об этом пишет ТАСС. 


Экс-гендиректора шахты Геннадия Алексеева приговорили к пяти годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима по делу о взрыве, бывший технический директор Антон Якутов получил пять лет колонии. 


14 декабря 2021 Федяева арестовали, он проходил подозреваемым в злоупотреблении полномочиями и нарушении норм безопасности. Предприниматель был выпущен из СИЗО 15 июля 2022 года, арест ему заменили подпиской о невыезде. 


Крупная авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, пострадали более 100. 


В связи с трагедией в регионе был объявлен трехдневный траур. Семьям погибших Фонд социального страхования выплатил по одному миллиону рублей.


Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства шахты и компании, которая эксплуатировала объект. Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в том числе владельца «СДС-Уголь», в том числе Федяева.

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#приговор #кузбасс #листвяжная
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