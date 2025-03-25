В Махачкале произошел взрыв в многоэтажке, пострадали два человека

В результате взрыва в многоэтажном доме в Махачкале пострадали двое, одна женщина в тяжелом состоянии, заявил Минздрав Республики Дагестан.





По информации мэрии города, дом не был введен в эксплуатацию, в нем не должны были жить люди. По информации МЧС, 150 человек эвакуированы из ближайших зданий.





В прокуратуре подтвердили, что произошло возгорание газовоздушной смеси. На месте ЧП работают специалисты, они устанавливают степень разрушения и обстоятельства случившегося.





31 октября 2024 года в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске погибли пять человек. Произошло обрушение четвертого и пятого этажей дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщала прокуратура Карачаево-Черкесии.