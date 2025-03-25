В офисе генсека ООН осудили убийство трех российских журналистов в зоне СВО

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) осудили убийство российских журналистов и хотят, чтобы «все было тщательно расследовано».





Как сообщали российские власти, три сотрудника СМИ погибли в результате целенаправленного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне СВО. Среди погибших — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Удар был нанесен высокоточной ракетной системой HIMARS.





Также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, а в курском приграничье получил ранения журналист ТАСС Михаил Скуратов.





По факту гибели журналистов Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Помимо представителей СМИ, жертвами атаки стали еще гражданские лица. В числе пострадавших есть ребенок. Дела возбуждены по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».





Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что число подобных терактов возрастает соразмерно осознанию властей Украины того, что им не удастся нанести урон российским войскам на поле боя.





Она подчеркнула, что удар был нанесен высокоточными боеприпасами РСЗО по заведомо определенному гражданскому автомобилю с представителями прессы.