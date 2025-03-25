«Как японская сакура»: сливы сортов «Писсарди» и «Нигра» зацвели в Краснодаре

Отмечается, что цветение деревьев можно наблюдать вдоль трамвайных линий на улице Ставропольской, а также в парке Галицкого.





У сливы «Нигра» (ее еще называют растопыренная) маленькие плоды, но они съедобны. Это дерево выращивается в качестве элемента ландшафтного дизайна. Сорт был выведен в Северной Америке в 1916 году и в природе произрастает в низинах Альп и Гималайских гор.





Краснолистная слива «Писсарди» также за счет своего необычного внешнего вида тоже выполняет больше декоративные функции, нежели используется для выращивания плодов, которые имеют достаточно терпкий вкус.