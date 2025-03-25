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«Как японская сакура»: сливы сортов «Писсарди» и «Нигра» зацвели в Краснодаре
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Деревья с розовыми цветами привлекают туристов и горожан undefined
Новости

«Как японская сакура»: сливы сортов «Писсарди» и «Нигра» зацвели в Краснодаре

Деревья с розовыми цветами привлекают туристов и горожан

В Краснодаре цветут сорта сливы под названием «Писсарди» и «Нигра» — это дерево достигает 5-7 метров в высоту. Период цветения — всего 8-12 дней.

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Отмечается, что цветение деревьев можно наблюдать вдоль трамвайных линий на улице Ставропольской, а также в парке Галицкого.


У сливы «Нигра» (ее еще называют растопыренная) маленькие плоды, но они съедобны. Это дерево выращивается в качестве элемента ландшафтного дизайна. Сорт был выведен в Северной Америке в 1916 году и в природе произрастает в низинах Альп и Гималайских гор.


Краснолистная слива «Писсарди» также за счет своего необычного внешнего вида тоже выполняет больше декоративные функции, нежели используется для выращивания плодов, которые имеют достаточно терпкий вкус. 

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