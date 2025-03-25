«Догонят, поймают и посадят»: Путин вспомнил перефразированный вариант пословицы «Слово не воробей»

Президент России Владимир Путин вспомнил фразу писателя Михаила Зощенко во время заседания Совета по культуре и искусству.





Подполковник Росгвардии Захар Прилепин попросил российского лидера рассмотреть вопрос предоставления отечественным писателям одного из московских театров, чтобы они могли ставить пьесы по теме сегодняшнего дня. В том числе посвященные СВО.





Прилепин отметил, что пьесы на актуальные темы ставили в нашей стране во все времена. Путин пообещал подумать над предложением писателя, но напомнил, что в истории России было достаточно случаев, когда некоторые постановки реализовать не давали, вспомнив фразу Зощенко.





«Помните известную шуточку: «Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят»? Это было в нашей истории и довольно часто», — отметил президент.





Фразу про «догонят, поймают и посадят» Путин вспоминает не впервые. В 2010 году, находясь на посту премьер-министра России, он уже говорил ее в контексте необоснованного преследования политиков за слова и идеи, называя подобное недопустимым.





Авторство этой фразы не принадлежит Зощенко. Русскую пословицу переделали в 30-х годах прошлого века и активно использовали в Москве и Петербурге. Например писатель Лев Кассиль вспоминал ее так: «Слово не воробей, поймают — вылетишь». А поэт Николай Эрдман говорил: «Слово — не воробей, выпустишь — не поймаешь, тебя поймают — не выпустят».





В декабре в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент рассказал анекдот о слове из трех букв.





Представитель прессы во время трансляции отметил, что, согласно предсказаниям, в течение 10-12 лет Европа, США и Япония могут уйти под воду, и жители этих стран «будут к нам проситься, а они же против нас». Глава РФ, в свою очередь, подчеркнул, что «о доме надо думать» и напомнил об анекдоте.





По его словам, история рассказывает о семье, собравшейся за столом, где маленький мальчик разгадывает кроссворд. Когда он предлагает слово из трех букв, мать ударяет его ложкой по лбу. Мальчик удивленно спрашивает: «За что? Это же дом!». Тогда отец берет ложку, ударяет мать и говорит: «О доме надо думать».