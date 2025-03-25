Православный священник назвал Трампа римским императором и призвал сделать Америку непобедимой

Глава Американской архиепископии Фанара архиепископ Элпидофор посетил Белый дом, где проходили мероприятия по случаю Дня независимости Греции.





Иерарх подарил присутствовавшему на мероприятиях президенту США Дональду Трампу крест и привел необычное сравнение.





«Вы напоминаете мне великого римского императора Константина Великого. Для меня большая честь вручить вам этот святой крест, тот самый символ, который привел императора Константина к победе», — сказал архиерей.





Элпидофор назвал подаренный им крест «символом мира, знаком божественной силы и руководства», с которым, по его словам, Трамп принесет «мир всему миру и сделает Америку непобедимой».