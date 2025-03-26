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Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» с мирным соглашением
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При этом президент США уверен, что Москва и Киев хотят завершения конфликта undefined
Новости

Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» с мирным соглашением

При этом президент США уверен, что Москва и Киев хотят завершения конфликта

Россия, вероятно, затягивает время с согласованием перемирия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.


По словам американского лидера, он сам так делал на протяжении многих лет в бизнесе. «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — рассказал глава Белого дома.


При этом президент Соединенных Штатов выразил уверенность, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось». Трамп назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников.


Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США в Эр-Рияде договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

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#украина #дональд трамп #мирное соглашение
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