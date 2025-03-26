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В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе дома
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Информации о пострадавших нет undefined
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В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе дома

Информации о пострадавших нет

В городе Железнодорожный Московской области неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.


По данным агентства, информации о пострадавших нет. Собеседник издания добавил, что стрелявший скрылся с места происшествия, его разыскивают. Как уточняет РИА Новости, стрельба произошла в жилом комплексе «Ольгино парк».


Неизвестный ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу, пишет Telegram-канал Mash. В этот момент из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего.


В результате перестрелки ранения получил мужчина, утверждает Telegram-канал Baza. Пострадавшего госпитализировали. Также канал сообщает, что начавшего стрельбу мужчину задержали. Официально эта информация не подтверждена.

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#стрельба #московская область #пострадавшие
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