В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе дома

В городе Железнодорожный Московской области неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.





По данным агентства, информации о пострадавших нет. Собеседник издания добавил, что стрелявший скрылся с места происшествия, его разыскивают. Как уточняет РИА Новости, стрельба произошла в жилом комплексе «Ольгино парк».





Неизвестный ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу, пишет Telegram-канал Mash. В этот момент из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего.





В результате перестрелки ранения получил мужчина, утверждает Telegram-канал Baza. Пострадавшего госпитализировали. Также канал сообщает, что начавшего стрельбу мужчину задержали. Официально эта информация не подтверждена.