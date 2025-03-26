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Главу пророссийского региона Молдавии задержали в аэропорту Кишинева
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Евгению Гуцул взяли под стражу на 72 часа undefined
Новости

Главу пророссийского региона Молдавии задержали в аэропорту Кишинева

Евгению Гуцул взяли под стражу на 72 часа

Главу Гагаузской автономии, входящей в состав Молдавии, Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и взяли под стражу на 72 часа, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.


У Гуцул был запрет на выезд из страны, добавили в ведомстве. Отмечается, что задержание провели сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в сотрудничестве с прокурорами Кишинева.


В ближайшие время прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения на арест, сообщает пресс-служба НЦБК. В центре добавили, что задержание Гуцул связано с новыми обстоятельствами в заведенном против нее в 2023 году уголовном деле, по которому главу автономии обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».


По версии прокуратуры, глава Гагаузии в 2019–2022 годах активно участвовала в незаконном ввозе денег (в основном из России) для финансирования политических сил. Гуцул вину отрицает. Ей грозит до семи лет лишения свободы.


Гагаузия традиционно выступает за углубление связей с Россией. Так, на референдуме в феврале 2014 года за участие Молдавии в курируемом Россией Таможенном союзе выступили 98,4% жителей Гагаузии, за интеграцию в Евросоюз — 2,7%.


Гуцул была избрана главой автономии в мае 2023 года. Она шла на выборы от партии «Шор» молдавского бизнесмена Илана Шора.

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#арест #коррупция #молдавия
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