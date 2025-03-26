Четвертый российский журналист погиб в зоне боевых действий с начала недели

Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга в Белгородской области, сообщили в пресс-службе телеканала.





Съемочная группа подорвалась на мине, говорится в заявлении. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение.





Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика». На «Первом канале» журналистка работала с 2023 года, вела репортажи из зоны СВО. До этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».





Военкор погибла около населенного пункта Демидовка Краснояружского района, уточнил блогер Владимир Романов. Этот район с начала недели подвергается интенсивным обстрелам. По данным Минобороны, российские военнослужащие отразили несколько попыток вторжения ВСУ в населенные пункты.





С начала недели в зоне боевых действий погибли еще три журналиста. 24 марта журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели скончались при обстреле Луганской народной республики.