Самолет опрокинулся на бок при посадке в аэропорту Нового Уренгоя

Самолет Ан-12, летевший из Саббеты в Новый Уренгой, опрокинулся на бок при посадке и выкатился за пределы полосы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
При заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, пояснили в ЕДДС. На борту находились восемь членов экипажа. Самолет не перевозил опасный груз. В службе отметили, что инцидент обошелся без пострадавших и разлива топлива.
При этом в департаменте здравоохранения региона сообщили ТАСС о госпитализации одного человека. По данным агентства, его жизни ничего не угрожает.
Самолет, выполнявший коммерческий рейс, эксплуатирует авиакомпания «Атран», уточняет Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку, на место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.
Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли для вылета и посадки судов, сообщили в пресс-службе аэродрома. Отмечается, что в настоящее время службы ведут работы по эвакуации Ан-12.