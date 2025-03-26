Самолет опрокинулся на бок при посадке в аэропорту Нового Уренгоя

Самолет Ан-12, летевший из Саббеты в Новый Уренгой, опрокинулся на бок при посадке и выкатился за пределы полосы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.





При заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, пояснили в ЕДДС. На борту находились восемь членов экипажа. Самолет не перевозил опасный груз. В службе отметили, что инцидент обошелся без пострадавших и разлива топлива.





При этом в департаменте здравоохранения региона сообщили ТАСС о госпитализации одного человека. По данным агентства, его жизни ничего не угрожает.