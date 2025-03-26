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Взрыв произошел на российском судне в Южной Корее
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На корабле начался пожар, пострадали шесть человек undefined
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Взрыв произошел на российском судне в Южной Корее

На корабле начался пожар, пострадали шесть человек

Вблизи южнокорейского порта в Пусане на российском рефрижираторном судне Crystal Asia произошел взрыв в машинном отделении, корабль загорелся, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Транс Винд Флот».


Шесть моряков получили травмы от разлетевшихся из-за взрывной волны стекол, добавил собеседник агентства. Двое наиболее пострадавших прооперированы, угрозы их жизни нет.


В российском генконсульстве уточнили изданию, что всего на борту судна находились 23 члена экипажа, из которых 22 человека — граждане России. Ведомство находится в постоянном контакте с местными властями.


По словам источника, причины происшествия в машинном отделении пока уточняются. Судно ошвартовали на ремонт в порт Пусана. Собеседник отметил, что до взрыва в Корее был проведен небольшой ремонт, и судно вышло в рейс без груза.

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#южная корея #взрыв #судно
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