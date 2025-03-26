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Мишустин: Темпы роста российской экономики в шесть раз превышают показатели европейской
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Премьер-министр добавил, что по итогам прошлого года ВВП впервые превысил 200 триллионов рублей undefined
Новости

Мишустин: Темпы роста российской экономики в шесть раз превышают показатели европейской

Премьер-министр добавил, что по итогам прошлого года ВВП впервые превысил 200 триллионов рублей

Российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.


Мишустин добавил, что отечественная экономика второй год подряд движется темпами, которые превосходят среднемировые. Россия входит в «четверку» крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, отметил премьер.


По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, впервые преодолев отметку в 200 триллионов рублей, заявил глава правительства. По словам премьера, это «в разы больше, чем в среднем у развитых стран».


Необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей, подчеркнул премьер-министр. При этом он добавил, что постоянно иметь очень высокие темпы роста нельзя. Именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат, сказал Мишустин.


Ранее президент России Владимир Путин заявил, что охлаждение экономики неизбежно. Глава государства призвал не допустить ее переохлаждения до уровня «криокамеры».

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#экономика #ввп #михаил мишустин
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