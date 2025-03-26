Мишустин: Темпы роста российской экономики в шесть раз превышают показатели европейской

Российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.





Мишустин добавил, что отечественная экономика второй год подряд движется темпами, которые превосходят среднемировые. Россия входит в «четверку» крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, отметил премьер.





По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, впервые преодолев отметку в 200 триллионов рублей, заявил глава правительства. По словам премьера, это «в разы больше, чем в среднем у развитых стран».





Необходимо наращивать темпы роста экономики в той степени, в которой это не противоречит макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей, подчеркнул премьер-министр. При этом он добавил, что постоянно иметь очень высокие темпы роста нельзя. Именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат, сказал Мишустин.





Ранее президент России Владимир Путин заявил, что охлаждение экономики неизбежно. Глава государства призвал не допустить ее переохлаждения до уровня «криокамеры».