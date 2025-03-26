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Основатель агрохолдинга «Русагро» Мошкович задержан в Москве
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По данным СМИ, в офисах компании проходят обыски undefined
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Основатель агрохолдинга «Русагро» Мошкович задержан в Москве

По данным СМИ, в офисах компании проходят обыски

В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, сообщает Telegram-канал Shot и другие СМИ.


В офисах компании проходят обыски, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что с Мошковичем проводятся следственные действия. Как утверждает «Интерфакс», помимо основателя агрохолдинга задержали еще нескольких человек.


Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что Мошковича подозревают в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более одного миллиарда рублей.


Официального подтверждения этой информации не было. В «Русагро» от комментариев отказались.

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#задержание #белгородская область #холдинг
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