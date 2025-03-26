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Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергетике
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Пресс-секретарь президента Песков подчеркнул, что Россия будет соблюдать мораторий, несмотря на действия Украины undefined
Новости

Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергетике

Пресс-секретарь президента Песков подчеркнул, что Россия будет соблюдать мораторий, несмотря на действия Украины

Несмотря на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, заявили в пресс-службе Минобороны.


По данным военного ведомства, 26 марта у побережья Крыма средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, целью которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.


В этот же день в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. В результате без электроснабжения остались жители Комаричского района.


Кроме того, 25 марта в Курской области украинский дрон атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго», из-за чего без света остались более четырех тысяч жителей Хомутовского района.


Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий на удары по энергетике, несмотря на попытки Украины атаковать российскую инфраструктуру. В Кремле остановку ударов считают прогрессом, достигнутым при участии США.

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#украина #минобороны #дмитрий песков
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