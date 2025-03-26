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«Русагро» подтвердила обыски в своих офисах
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В компании отметили, что руководство находится на местах undefined
Новости

«Русагро» подтвердила обыски в своих офисах

В компании отметили, что руководство находится на местах

Прошедшие 26 марта обыски в нескольких офисах агрохолдинга «Русагро» не связаны с текущей деятельностью компании, заявили в пресс-службе фирмы.


В холдинге отметили, что деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, а обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.


Руководство компании находится на своих рабочих местах, говорится в заявлении пресс-службы. В компании добавили, что холдинг полностью соблюдает законодательство и готов оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. 


Ранее сообщалось, что основателя «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича и еще несколько человек задержали в Москве. Одной из причин задержания Мошковича может быть подозрение в захвате активов холдинга «Солнечные продукты».

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#задержание #обыск #холдинг
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