Фильмы Сарика Андреасяна, прославляющее Сталина кино и комедии для совершеннолетних: что Минпросвещения рекомендует смотреть школьникам после уроков

Министерство просвещения России подготовило первичный список золотой коллекции кинофильмов, рекомендуемых к просмотру школьникам с семьей и в школе после уроков. В перечень попали фильмы режиссера Сарика Андреасяна и кино с возрастным ограничением 18+. Daily Storm разобрался, что предлагают смотреть ученикам.

Что представляет собой перечень

Всего в списке рекомендованных фильмов более 270 картин для учеников разных классов. В перечне есть и советская классика, и современные российские картины.

Так, младшеклассникам советуют посмотреть фильмы, выпущенные в СССР. Среди них есть «Чук и Гек» (1953), «Морозко» (1964) и «Приключения Буратино» (1975). Для учеников пятых-седьмых классов также в основном рекомендуют советские картины, такие, как «Приключения Электроника» (1979) и «Ревизор» (1952). Но есть и фильм российского производства — «Время первых» (2017).

Ведомство советует посмотреть ученикам восьмых-девятых классов картины «В бой идут одни «старики» (1973), «Человек-амфибия» (1961), «Завтра была война» (1987), а также «Мы из будущего» (2008), «Ленинград» (2009) и «Движение вверх» (2017). Старшеклассникам предлагаются такие фильмы, как «Летят журавли» (1957), «Тихий Дон» (1957), «Легенда 17» (2013) и «Вызов» (2023).

Отдельным в документе опубликован список рекомендуемых к просмотру мультфильмов, документального кино и серия выпусков «Без срока давности».

В золотой коллекции есть фильмы Андреасяна и прославляющая Сталина картина «Падение Берлина»

В список рекомендованных фильмов попала картина режиссера Андреасяна «Онегин» (2024). Создатели перечня рекомендуют ее посмотреть ученикам восьмого и девятого классов.

При этом в перечне не фигурирует ни одна из картин режиссера, на которые власти ранее выделили 590 миллионов рублей. Андрей Тарковский, раскритикованный постановщиком, представлен двумя фильмами — «Андрей Рублев» и «Иваново детство».

Также в списке есть картина «Падение Берлина» (1949). Киноэпопея, охватывающая события Великой Отечественной войны, представляет собой яркий образец прославления Иосифа Сталина в искусстве.

Фильмы с возрастным ограничением

Ученикам восьмого-девятого классов также предлагают на досуге ознакомиться с комедиями «Холоп» и «Холоп 2». При этом у первой части фильма есть возрастное ограничение «18+».

В списке присутствуют и другие фильмы для совершеннолетних, но рядом с ними расположен значок о минимально допустимом возрасте зрителя. Так, пометка «18+» есть рядом с картиной «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Старший сын» (1975) и другими.

Фильмы, посвященные СВО и Украине

Кроме того, в список для школьников попали проекты, посвященные специальной военной операции и Украине. Среди них есть «Операция Украина. Одурманенные Бандерой» (2023), «Священная война» (2023), «У края бездны» (2024) и сериал «20/22» (2023).