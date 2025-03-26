Похищенная во Франции коллекция старинных монет нашлась в Москве

Коллекция старинных монет, украденная в 2022 году из Музея археологии и искусства Сан-Реми во французском городе Реймсе, была обнаружена в Москве в результате операции ФСБ и МВД. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.





Около полугода назад оперативники получили информацию, что на прилавках столичных антикварных магазинов и ломбардов появились уникальные золотые монеты. Их предлагали к продаже по цене почти в десятки раз ниже реальной.





Это вызвало подозрение, и правоохранители отправили запрос по каналам Интерпола в компетентные органы Франции, так как считали именно эту страну самым возможным местном происхождения редкой коллекции.





Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в числе которых были и ценные экземпляры античных времен, отчеканенные с I по V век нашей эры, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.





У российских антикваров и нумизматов изъяли 79 монет. Приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 миллионов рублей. Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.