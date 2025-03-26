Юрий Шевчук назвал «весенним обострением» призыв «Ветеранов России» признать его иноагентом

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру, СК и Минюст с призывом проверить и при необходимости признать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука иноагентом. Причиной послужили слова артиста о «раболепии» россиян на концерте в Берлине. Сам исполнитель в беседе с Daily Storm счел подобное «весенним обострением».





«Весеннее обострение у ребятишек. Тогда им надо было и Пушкина с Гоголем осудить», — заявил Шевчук.





Музыкант 22 марта выступил в берлинском Uber Eats Music Hall, где заявил, что у каждого свое понимание слова «Родина» и у него оно не ассоциируется с «начальством». Обратное он счел признаком «раболепия», что и не оставили без внимания «Ветераны России».





Резяпов назвал сказанное артистом недопустимым и отметил, что Шевчук дает концерты в Германии — стране, которая поставляет оружие на Украину, в то время как Россия противостоит коллективному Западу, который является «хладнокровным и циничным врагом».





Это уже не первый случай, когда музыканта требуют признать иноагентом. В мае 2024 года с таким обращением в Генпрокуратуру и Минюст выступил председатель Совета отцов России Андрей Згонников. Причиной стал концерт группы «ДДТ» в Дубае, где Шевчук рассказал о том, по какому сценарию идет мировая история.





Тогда он привел две концепции. Согласно первой, «все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной ерундой». Если верить второй, то «вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим».





Лидер «ДДТ» подчеркнул, что поддерживает вторую концепцию, потому что она «вывозит», и посоветовал зрителем также ее придерживаться.