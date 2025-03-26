Путин сменил губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

Президент России Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в Кремле. Занимавший этот пост Евгений Куйвашев ушел в отставку, российский лидер ее принял.





Во время личной встречи с Паслером президент России подчеркнул, что Свердловская область является родной для чиновника. Путин напомнил, что ранее Паслер уже занимал там высокую должность и хорошо знает этот регион, один из ключевых для РФ.





Паслер в ответ поблагодарил Путина за доверие и принял предложение. Его место на посту главы Оренбургской области российский лидер предложил занять главе правительства ДНР Евгению Солнцеву. Президент поблагодарил чиновника за проделанную работу на текущем месте и назвал его опытным человеком. Солнцев согласился занять новый пост.





О планируемой замене Паслера и действующего главы Свердловской области Евгения Куйвашева на прошлой неделе сообщили источники РБК. По их данным, Куйвашев уже провел переговоры с Москвой о переходе на новую работу.