Wildberries требует через суд от компании Бакальчука 42 миллиарда рублей

Онлайн-ретейлер Wildberries подал в Арбитражный суд Москвы иск на 42 миллиарда рублей к проектной компании «ВБ Девелопмент» по необоснованному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).





В заявлении уточняется, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться о нем так и не смогла. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании «ВБ Девелопмент» является Владислав Бакальчук.





У компании есть все основания полагать, что деньги были выведены из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Владислава Бакальчука, заявили в пресс-службе.





В ходе аудита обязательств проектной компании была обнаружена задолженность перед Wildberries по более чем 60 договорам на выполнение функции технического заказчика, добавили в пресс-службе. Отмечается, что «ВБ Девелопмент» должна была отчитываться каждый месяц о проделанной работе, однако никаких документов, подтверждающих целевое использование финансирования, предоставлено не было.





В середине сентября 2024 года Wildberries сообщил, что планирует подать иск к «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств. Позже «РВБ» в одностороннем порядке расторгла договоры с компанией Бакальчука и заключила соглашения с другой фирмой группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логистических центров.