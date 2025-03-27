СМИ: Покушение на военного могло быть причиной стрельбы в подмосковном Железнодорожном

Причиной стрельбы, произошедшей 26 марта возле жилого комплекса «Ольгино парк» в Железнодорожном Московской области, стало покушение на сотрудника Минобороны, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.





По предварительной информации, военный, на которого совершилось покушение, получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. Собеседник издания добавил, что тело нападавшего нашли позже в лесополосе в Балашихе.





Причина его смерти устанавливается. Источник отметил, что полиция продолжает вести расследование. О нападении на военного также писал Telegram-канал «112».





Сообщения о стрельбе во дворе дома в Железнодорожном появились накануне, 26 марта. Как писали СМИ, неизвестный поджидал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл огонь. В этот момент из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего. Официально эта информация не подтверждена.