Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщили в Кремле.





Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Путин напомнил, что украинский конфликт — прямое следствие политики западных государств, которые «на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями».





Также обсуждались перспективы мирного урегулирования. Российский лидер подтвердил «принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».





Кроме того, политики подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам, заявили в Кремле.





Путин и Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных участников Совбеза ООН за поддержание мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения.





В этой связи стороны подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.





Также лидеры стран высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на Ближнем Востоке, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, говорится в заявлении.





В Кремле назвали разговор Путина и Макрона содержальным. Это первая беседа российского и французского лидеров с сентября 2022 года.