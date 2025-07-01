Мишустин: К 2030 году МРОТ планируется увеличить до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется увеличить до 35 тысяч рублей к 2030 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на сессии о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан.





Мишустин указал, что правительство повышает размер выплат «последовательными» темпами, опережающими инфляцию. С января МРОТ прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей, отметил премьер-министр.





В 2026 году нужен не меньший рост, заявил Мишустин. Он добавил, что это очень важно для порядка четырех миллионов человек, чьи заработные платы привязаны к такому показателю.





Президент России Владимир Путин в июле 2024 года заявил, что с 2025 года индексация МРОТ будет соотноситься с медианной зарплатой и составит 48% от нее. Тогда же глава государства постановил увеличить эти выплаты к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц.