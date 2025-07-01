Адвокат — о суде над Тимуром Ивановым: Он не отказался бы пойти на СВО, а приговор обжалуем

Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», а также лишен госнаград. При этом Иванов не отказался бы помочь армии на СВО, если бы была возможность, заявил Daily Storm его адвокат Мурад Мусаев.





«Знаю очень много людей, которые отправились из-под уголовных дел на СВО не потому, что они хотят искупить вину кровью, а потому, что просто есть такая опция. И они считают, что могут совместить полезное с полезным: побиться за Отечество и при этом обрести свободу. Вовсе не значит, что человек, который едет на СВО, считает себя виновным», — сказал он.





«Что касается Тимура Иванова, то этот вопрос (отправки на СВО. — Примеч. Daily Storm) на повестке дня не стоит. Если вы мне скажете, что такая опция есть, — я ему непременно передам. Думаю, он точно не из тех, кто отказался бы выполнить воинский долг в той или иной форме», — добавил Мусаев. Он назвал Иванова человеком, которому «нет равных с точки зрения строительного, инженерного опыта, в том числе связанного с оборонными сооружениями».





Адвокат сообщил, что защита будет обжаловать приговор бывшему замглавы Минобороны: «Конечно, будем подавать апелляцию. Как такой приговор можно не обжаловать? Это же грех!»





В Сеть также попали кадры, где Иванов во время судебного заседания улыбается. По словам адвоката, люди, которые выслушивают приговоры, делятся на две категории. «Одни впадают в уныние, а другие сохраняют бодрость духа. Эта улыбка — свидетельство бодрости духа Иванова. Ни больше, ни меньше. Никаких подтекстов там нет», — пояснил Мусаев.





Другой фигурант уголовного дела — бывший подчиненный Тимура Иванова, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов — приговорен к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 25 миллионов рублей по делу о растрате. Имущество и активы Филатова конфискованы.





Все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи также обращены в доход государства. Московский городской суд конфисковал имущество бывшего замминистра Тимура Иванова стоимостью более 2,5 миллиарда рублей. Среди конфискованного — земельные участки на Рублевском шоссе, автопарк и денежные средства на банковских счетах.