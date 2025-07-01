Экс-замминистра обороны Иванова приговорили к 13 годам колонии

Московский городской суд приговорил бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растратах в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Об этом сообщает РБК из зала суда.





Приговор также был вынесен бывшему подчиненному Иванова, экс-главе компании «Оборонлогистика» Антону Филатову. Ему назначили 12,5 года колонии общего режима.





Фигурантов признали виновными в присвоении 216,6 миллиона рублей при покупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 миллиарда рублей, ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».





В итоговом решении Иванова также обязали выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством» и звания заслуженного строителя России.





Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокуратуры о конфискации имущества бывшего замминистра на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей, включая земельные участки на Рублевском шоссе, автопарк и денежные средства на банковских счетах.





Защита с приговором не согласна и намерена его обжаловать в апелляционном порядке, заявил в беседе с ТАСС адвокат Денис Балуев. Ранее в ходе прений сторон прокуратура попросила суд назначить Иванову 14,5 года колонии, а Филатову — 14 лет.