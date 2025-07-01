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Послу Азербайджана вручили ноту с требованием освободить российских журналистов
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Всего было задержано семь человек, двое из них арестованы undefined
Новости

Послу Азербайджана вручили ноту с требованием освободить российских журналистов

Всего было задержано семь человек, двое из них арестованы

Посолу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов, сообщила пресс-служба российского МИД.


Также ему был заявлен протест, основанием для которого стали «последние недружественные действия Баку» и «сознательные шаги азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».


Кроме того, МИД указал на развязанную в азербайджанских СМИ «русофобскую кампанию» и на «возмутительные, неприемлемые действия» местных правоохранительных органов против информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников.


Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе российского издания «Sputnik Азербайджан» оперативно-разыскные мероприятия, сообщили ранее в МВД республики. В результате были задержаны семь человек, двое из которых арестованы.


Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

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