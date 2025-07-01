В Великобритании все работающие на Россию должны зарегистрироваться как иноагенты

В Великобритании с 1 июля вступила в силу схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) и заработал публичный реестр иностранных агентов, следует из сообщения британского правительства.





Согласно разработанным правилам, все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию.





Схема включает в себя два уровня. Первый распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии. В частности, это касается России и Ирана.





Регистрация будет обязательна для лиц, сотрудничающих с администрацией президента России, Советом безопасности, Государственным советом, ведомствами, федеральными и региональными властями, политическими партиями и так далее. Жители Великобритании должны будут отчитываться в FIRS о каждой договоренности с упомянутыми организациями, прежде чем начать выполнять ее.





Подобные меры распространяются и на тех, кто сотрудничает с официальными органами Ирана. Лицам, которые не зарегистрируются в FIRS, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. На то, чтобы зарегистрироваться в качестве иноагентов, дано еще три месяца.