Новости
Новости 18+
St
В Великобритании все работающие на Россию должны зарегистрироваться как иноагенты
18+
Такие же меры распространяются на тех, кто сотрудничает с Ираном undefined
Новости

В Великобритании все работающие на Россию должны зарегистрироваться как иноагенты

Такие же меры распространяются на тех, кто сотрудничает с Ираном

В Великобритании с 1 июля вступила в силу схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) и заработал публичный реестр иностранных агентов, следует из сообщения британского правительства.


Согласно разработанным правилам, все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию.


Схема включает в себя два уровня. Первый распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии. В частности, это касается России и Ирана.


Регистрация будет обязательна для лиц, сотрудничающих с администрацией президента России, Советом безопасности, Государственным советом, ведомствами, федеральными и региональными властями, политическими партиями и так далее. Жители Великобритании должны будут отчитываться в FIRS о каждой договоренности с упомянутыми организациями, прежде чем начать выполнять ее.


Подобные меры распространяются и на тех, кто сотрудничает с официальными органами Ирана. Лицам, которые не зарегистрируются в FIRS, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. На то, чтобы зарегистрироваться в качестве иноагентов, дано еще три месяца.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#великобритания #иноагент #регистрация
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...