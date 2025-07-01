АТОР: Загрузка отелей в Анапе не превышает 30%, что для летнего сезона звучит почти как катастрофа

Краснодарский край остается наиболее популярным направлением для внутреннего туризма, рассказала Daily Storm глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она выступила на пресс-конференции, посвященной ситуации и прогнозам развития событий на туристическом рынке России в связи с обострением ближневосточного конфликта.





«Краснодарский край — направление номер один. Я не вижу, что может произойти, чтобы регион потерял пальму первенства на внутреннем рынке. Причем это круглогодичная история», — уверена Ломидзе.





При этом в Анапе зафиксировано падение потока туристов на 50-60%, отметила глава АТОР. Это связано с тем, что Роспотребнадзор объявил курорт неработающим, пояснила Ломидзе.





«Есть отдыхающие, которые направились в отели с собственными бассейнами. Но все равно средняя загрузка отелей не превышает 30%, что для летнего сезона звучит практически как катастрофа», — добавила чиновница.





Ломидзе отметила, что потери гостиничного бизнеса намного больше, чем потери туристических операторов.





«У туроператора есть возможность переориентировать туриста на какие-то другие направления в том же Краснодарском крае, а отель в Анапе либо принимает туристов, либо не принимает», — пояснила глава АТОР.





В качестве помощи гостиничному сегменту в Анапе было выделено 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, рассказала Ломидзе. Отели могут получить эти средства не в виде прямой субсидии, а либо в виде льготного кредита, либо в виде инвестиционных средств на поддержание своей инфраструктуры.





В 2025 году рост продаж в Краснодарском крае составил всего 5%, добавила чиновница. В то же время в Дагестане рост составил 40%, а в Калининграде — 50%. Тем не менее Ломидзе выразила уверенность, что ни один регион не обладает такой туристической емкостью и вряд ли когда-нибудь сравнится с Краснодарским краем.