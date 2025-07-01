Число пострадавших при атаке дрона в Ижевске увеличилось до 45 человек

При атаке беспилотника по промышленному предприятию в Ижевске пострадали 45 человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.





В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро в тяжелом состоянии, отметил глава региона. Ранее он сообщал о 35 пострадавших и трех погибших.





После атаки дрона в цеху предприятия начался пожар. По словам Бречалова, открытое горение ликвидировано, в данное время идет проливка и разбор конструкций.





Рядом с предприятием был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Он был нужен тем, кто остался без связи и документов.





В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации, добавил глава региона. Бречалов поблагодарил всех медицинских работников, сотрудников МЧС, пожарных, полицейских и других работников оперативных служб за слаженные действия.





Семьям погибших при атаке дрона выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии. Пострадавшие получат от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от степени тяжести ранения, уточнили в правительстве.





Утром 1 июля украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Ижевске, в результате чего начался пожар. Незадолго до атаки в республике объявляли режим опасности БПЛА. Также в аэропорту Ижевска вводились временные ограничения. В столице Удмуртии отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.