АПА: в Баку арестовали восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков

Сабаильский районный суд города Баку постановил заключить под стражу на четыре месяца восьмерых россиян, задержанных по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Об этом сообщает местное информагентство APA.





По информации агентства, вся группа обвиняется в транзите наркотиков из Ирана и их распространении посредством интернет-ресурсов. Также им вменяют осуществление различных киберпреступлений.





Имена обвиняемых не разглашаются. СМИ публикуют фотографии, снятые в зале заседаний. На кадрах видно, что молодые люди сильно избиты: на их лицах гематомы и кровоподтеки, следы побоев и кровь на одежде.





Азербайджанские правоохранители задержали их всех на фоне осложнения отношений между Москвой и Баку. Оно началось с задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования заказных убийств.





30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты являются агентами ФСБ под прикрытием. Всего в Баку были задержаны более 10 граждан России.