В двух российских городах задержали лидеров азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге и Воронеже прошли задержания двух глав азербайджанской диаспоры. В первом городе стражи порядка задержали Шахина Шихлинского, а во втором — Юсифу Халилову, сообщили СМИ.





Сын Шихлинского сообщил журналистам, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. По его словам, главу диаспоры задержали, когда они собирались припарковаться.





Агентство Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой подтвердило задержание Шихлинского. По данным РБК, в настоящее время мужчина находится на допросе.





Практически в то же время в Воронеже силовики пришли домой к бизнесмену Халилову. СМИ пишут, что он совладелец крупнейшего в городе Алексеевского рынка и владелец ресторана «Ярды Superbar». Они также называют его «смотрящим» от азербайджанской диаспоры по области.





Официальных комментариев по поводу произошедшего от правоохранителей не поступало.





В конце июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев с российским гражданством. СМИ писали о задержании 50 человек. По версии следствия, они входили в преступную группу, причастную к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге.