Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней

Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
Американский лидер выразил надежду, что за это время стороны смогут прийти к завершению войны. Окончательное предложение о прекращении огня представят катарцы и египтяне, добавил он.
«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это предложение, потому что лучше уже не будет — будет только хуже», — резюмировал политик.
Ранее Трамп сообщал, что США готовы «занять сектор Газа» и начать «расчистку» эксклава. Он допустил, что США будут «владеть регионом и нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия». Президент также заявлял, что жителей Газы можно переселить в Иорданию или Египет.