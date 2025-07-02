Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней

Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.





Американский лидер выразил надежду, что за это время стороны смогут прийти к завершению войны. Окончательное предложение о прекращении огня представят катарцы и египтяне, добавил он.





«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это предложение, потому что лучше уже не будет — будет только хуже», — резюмировал политик.