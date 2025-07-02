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Сыгравший Кузю в «Универе» актер Гогунский получил на Украине 12 лет тюрьмы
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Приговор вынесен заочно судом в Винницкой области undefined
Новости

Сыгравший Кузю в «Универе» актер Гогунский получил на Украине 12 лет тюрьмы

Приговор вынесен заочно судом в Винницкой области

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Виталия Гогунского в «призывах к изменению границ Украины», «коллаборационной деятельности» и «пропаганде войны». Максимальное наказание по этим пунктам составляло 12 лет. Столько и назначил суд в Винницкой области. 


Суд также, в частности, постановил конфисковать все имущество артиста и запретил ему в течение 12 лет «занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера». Решение вынесено в марте, внимание СМИ на это обратили только сейчас. 


Гогунскому 46 лет, он уроженец украинского Кременчуга. Выступает в поддержку СВО, участвует в благотворительных концертах для военных.

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