Сыгравший Кузю в «Универе» актер Гогунский получил на Украине 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Виталия Гогунского в «призывах к изменению границ Украины», «коллаборационной деятельности» и «пропаганде войны». Максимальное наказание по этим пунктам составляло 12 лет. Столько и назначил суд в Винницкой области.





Суд также, в частности, постановил конфисковать все имущество артиста и запретил ему в течение 12 лет «занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера». Решение вынесено в марте, внимание СМИ на это обратили только сейчас.





Гогунскому 46 лет, он уроженец украинского Кременчуга. Выступает в поддержку СВО, участвует в благотворительных концертах для военных.