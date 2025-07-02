Азербайджан обвинил Россию в нарушении международного права, «пытках и убийстве» соотечественников

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту якобы применения пыток и особо жестокого умышленного убийства двух граждан этой страны после их задержания в Екатеринбурге.





«Пытки запрещены международными договорами. Хотя Азербайджан является членом Европейской конвенции по правам человека, Россия вышла из этой конвенции. Права проживающих в России азербайджанцев нарушены», — сказала замначальника Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Самира Наджафзаде на пресс-конференции в Баку, посвященной инциденту в РФ.





Неймат Авазов, другой представитель ведомства, заявил, что один из задержанных, Зияддин Сафаров, «скончался в машине российских правоохранителей» утром 27 июня (в день задержания).





По словам Парвиза Джалилова, мужчина «подвергся пыткам». Указано, что его смерть наступила в результате посттравматического шока, вызванного травмами.