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Песков заявил, что в Кремле видели синяки на задержанных в Азербайджане россиянах
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По его словам, Москва будет защищать законные интересы своих граждан undefined
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Песков заявил, что в Кремле видели синяки на задержанных в Азербайджане россиянах

По его словам, Москва будет защищать законные интересы своих граждан

В Кремле видели синяки на задержанных в Азербайджане россиянах и обратили внимание на все детали. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 


«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал он журналистам. 


Песков указал, что Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне главы СК РФ и генпрокурора Азербайджана. 


По его словам, Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, а первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев.


Песков отметил, что Россия также видит попытки Украины разбалансировать отношения РФ и Азербайджана и спровоцировать напряженность. По его словам, Киев будет делать все, чтобы подлить масло в огонь и «спровоцировать Баку на эмоциональные действия». 


1 июля стало известно о разговоре президента Украины Владимира Зеленского и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Зеленский выразил коллеге поддержку в ситуации, «когда Россия издевается над гражданами Азербайджана». 

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#задержание #азербайджан #дмитрий песков
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