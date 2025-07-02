Песков заявил, что в Кремле видели синяки на задержанных в Азербайджане россиянах

В Кремле видели синяки на задержанных в Азербайджане россиянах и обратили внимание на все детали. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал он журналистам.





Песков указал, что Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне главы СК РФ и генпрокурора Азербайджана.





По его словам, Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, а первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев.





Песков отметил, что Россия также видит попытки Украины разбалансировать отношения РФ и Азербайджана и спровоцировать напряженность. По его словам, Киев будет делать все, чтобы подлить масло в огонь и «спровоцировать Баку на эмоциональные действия».





1 июля стало известно о разговоре президента Украины Владимира Зеленского и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Зеленский выразил коллеге поддержку в ситуации, «когда Россия издевается над гражданами Азербайджана».