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Захарова: Россия заявила протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»
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Гражданам РФ при посещении республики нужно учитывать нынешнюю обстановку, подчеркнула представитель МИД РФ undefined
Новости

Захарова: Россия заявила протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»

Гражданам РФ при посещении республики нужно учитывать нынешнюю обстановку, подчеркнула представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что послу Азербайджана в Москве был заявлен протест. Рахмана Мустафаева вызвали в МИД РФ. Встречу с ним провел замминистра Михаил Галузин.


По ее словам, Мустафаеву вручили ноту о неприемлемых действиях азербайджанских правоохранительных органов в отношении агентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников.


Захарова рассказала, что пока возможности посетить задержанных россиян не предоставлено.


Представитель МИД напомнила, что Россия и Азербайджан являются стратегическими союзниками, и при этом призвала россиян, планирующих поездку в Азербайджан или уже находящихся в стране, учитывать «текущую обстановку».

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#мид рф #захарова #азербайджан
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