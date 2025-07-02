Захарова: Россия заявила протест послу Азербайджана из-за «демонтажа отношений»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что послу Азербайджана в Москве был заявлен протест. Рахмана Мустафаева вызвали в МИД РФ. Встречу с ним провел замминистра Михаил Галузин.





По ее словам, Мустафаеву вручили ноту о неприемлемых действиях азербайджанских правоохранительных органов в отношении агентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников.





Захарова рассказала, что пока возможности посетить задержанных россиян не предоставлено.





Представитель МИД напомнила, что Россия и Азербайджан являются стратегическими союзниками, и при этом призвала россиян, планирующих поездку в Азербайджан или уже находящихся в стране, учитывать «текущую обстановку».