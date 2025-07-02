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Постановки «Театрального бульвара» на Патриарших пройдут в уникальном формате
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У каждого теперь есть возможность приобщиться к культуре undefined
Новости

Постановки «Театрального бульвара» на Патриарших пройдут в уникальном формате

У каждого теперь есть возможность приобщиться к культуре

На Патриарших прудах открылась новая сцена Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар». Редкий и уникальный формат позволит взаимодействовать артистам и гостям. Он включает в себя небольшие постановки и моноспектакли, поэтические чтения и творческие встречи.


Первыми мероприятиями стали моноспектакль «Человеку нужен человек» и концерт с участием звезд театра и кино. Площадку посетили заслуженные деятели образования, здравоохранения и культуры, спортсмены столицы. 


Сцена расположена в одном из самых популярных мест города. На протяжении нескольких лет на Патриарших прудах проводились концерты и другие массовые мероприятия. Каждый человек может приобщиться к искусству в уникальной атмосфере старой Москвы.


С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.


Фестиваль «Театральный бульвар» начался 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве» и продлится до осени. Гости и жители столицы увидят свыше 600 театральных постановок. 

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#москва #театр #лето в москве
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