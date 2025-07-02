Постановки «Театрального бульвара» на Патриарших пройдут в уникальном формате

На Патриарших прудах открылась новая сцена Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар». Редкий и уникальный формат позволит взаимодействовать артистам и гостям. Он включает в себя небольшие постановки и моноспектакли, поэтические чтения и творческие встречи.





Первыми мероприятиями стали моноспектакль «Человеку нужен человек» и концерт с участием звезд театра и кино. Площадку посетили заслуженные деятели образования, здравоохранения и культуры, спортсмены столицы.





Сцена расположена в одном из самых популярных мест города. На протяжении нескольких лет на Патриарших прудах проводились концерты и другие массовые мероприятия. Каждый человек может приобщиться к искусству в уникальной атмосфере старой Москвы.





С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.





Фестиваль «Театральный бульвар» начался 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве» и продлится до осени. Гости и жители столицы увидят свыше 600 театральных постановок.