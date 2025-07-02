Депутат Анатолий Вассерман регистрирует товарный знак «Онотоле» на всякий случай, чтобы уберечь его от недоброжелателей. Об этом Daily Storm рассказал сам парламентарий. Ранее в Сети появилась информация, что он подал соответствующую заявку в Роспатент.





«До меня доходили сведения, что это самое слово «Онотоле», не мною, кстати, придуманное, уже как-то хотят коммерчески использовать. Я боюсь, что кто-то, не связанный со мною, может использовать этот знак каким-то неправильным образом. Каким — сказать не берусь. Решил на всякий случай защититься», — сообщил Вассерман.





В ближайший год пользоваться товарным знаком политик не планирует, поскольку с мандатом депутата Госдумы это сложно. Но Вассерман не уверен, что сможет переизбраться в новый созыв в 2026 году.





«До выборов еще далеко, и я не знаю, смогу ли я в них поучаствовать, не говоря ни о чем прочем. Это дело еще и требует немалых затрат и сил», — сказал Вассерман.





Товарный знак «Онотоле» позволит гроссмейстеру «Своей игры» заниматься фармацевтикой. Например, в заявке Вассермана в Роспатент указаны такие препараты как вазелин, клейкая бумага от мух, антисептики и вакцины.





«Производить фармацевтику я не буду. Но не исключено, что кто-нибудь из фармацевтов обратится ко мне для рекламы каких-то средств для улучшения мышления, так называемых ноотропов. <...> Этим будут заниматься мои коллеги-журналисты, которым я передам соответствующие права и возможности. А дальше будет видно», — поделился депутат.