Зеленский лишил гражданства Украины митрополита Онуфрия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины митрополита канонической УПЦ (Украинской православной церкви) Онуфрия (в миру Ореста Березовского).





В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что митрополит якобы добровольно получил гражданство РФ еще в 2002 году и не сообщил об этом уполномоченным органам.





20 августа 2024 года Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ. За документ проголосовали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В поддержку закона также выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала это решение, назвав представителей совета «сатанистами».





Ныне покойный папа римский Франциск после подписания Зеленским закона об УПЦ заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.