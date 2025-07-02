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СК России предъявил обвинения шестерым азербайджанцам, подозреваемым в заказных убийствах
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По версии следствия, они совершили преступления против своих же соотечественников для расширения сфер влияния в бизнесе undefined
Новости

СК России предъявил обвинения шестерым азербайджанцам, подозреваемым в заказных убийствах

По версии следствия, они совершили преступления против своих же соотечественников для расширения сфер влияния в бизнесе

СК предъявил обвинения шестерым азербайджанцам, которые проходят по делу о преступной группе, причастной к жестоким заказным убийствам в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 


Следствие считает, что Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров имеют отношение как минимум к двум убийствам своих же соотечественников ради расширения сфер влияния в бизнесе. 


Отмечается, что убийства были совершены в 2001-м, 2010-м и 2011 году. 


Один из участников группы уже дал признательные показания, в том числе на остальных членов банды, подчеркнули в ведомстве. 


Ранее из-за задержаний выходцев из Азербайджана на Урале власти республики заявили, что уроженцы страны сталкиваются с давлением российских силовиков. В Баку завели уголовное дело, обвинив российскую сторону в нарушении прав, а также пытках и убийствах. 


Позже в Азербайджане задержали восьмерых россиян. Их заподозрили в  транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Всех арестовали на четыре месяца. На кадрах из зала суда у россиян были видны синяки и кровоподтеки. 

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#скр #задержание #азербайджан
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