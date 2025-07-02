«Он трудяга, и хулиганом не был точно!»: приятели задержанного в Баку россиянина Дулова сомневаются, что тот мог совершить преступления

Задержанный в Баку россиянин Валерий Дулов был отличником в школе и вузе, и с криминалом не связан, считают его знакомые. Они полагают, что мужчина стал жертвой «политической истории».





«Удивлен, что он оказался в этой ситуации. Думаю, все обвинения со стороны Азербайджана по поводу наркотиков — бред. Валера никогда такими делами не занимался. Это просто политическая история. Когда Алиев в связи с последними событиями просто заложников нахватал под надуманным предлогом», — cообщил Максим, одноклассник Дулова.





Собеседник назвал знакомого «хорошим, нормальным парнем».





«Он трудяга. Никогда не было с ним проблем. Помню, что и учился он хорошо. Хулиганом он не был точно! А в Азербайджан, допускаю, что он свалил в 2022 году из-за угрозы подпасть под мобилизацию. Жизнь у всех по-разному складывается. Ну вот он вместо СВО в Азербайджане оказался...» — добавил он.





Валерия, однокурсница Дулова, также отозвалась о нем с положительной стороны.





«С ним мы вместе учились в Архангельском государственном техническом университете. Ничего плохого о нем сказать не могу. Очень добрый, отзывчивый человек. Учился в вузе на отлично. Но последние годы мы не общались с Валерой. Если честно, я в шоке», — призналась девушка.





Всего в Баку арестовали восьмерых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. О Дулове известно, что ему 38 лет и он родом из Архангельска.





Ранее мужчина работал в компаниях «Роснефть» и «Газпромнефть», пишет Baza. По данным канала, Дулов покинул Россию в октябре 2022 года — он пересек границу с Казахстаном.