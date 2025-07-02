CNN: Присяжные оправдали Пи Дидди по самым тяжким статьям, он признан виновным только в вовлечении женщин в проституцию

Присяжные признали рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но оправдали по обвинениям в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для рэкета. Об этом пишет CNN.





Рэпера признали виновным по двум пунктам обвинений из пяти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По другим обвинениям он мог отправиться за решетку пожизненно.





Защита Комбса попросила освободить его из-под стражи до вынесения приговора, поскольку он больше не обвиняется в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.





По данным NBC News, был предложен залог в размере миллиона долларов США.