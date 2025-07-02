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В посольстве РФ заявили, что к россиянам в Азербайджане применяют насилие
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Дипломатам поступило множество обращений undefined
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В посольстве РФ заявили, что к россиянам в Азербайджане применяют насилие

Дипломатам поступило множество обращений

К россиянам в Азербайджане применяют насилие, в том числе к туристам, заявили в посольстве РФ. За последние сутки дипломатам поступило множество таких обращений от граждан РФ. 


Они говорят, что по адресам их проживания приходят люди в гражданском (некоторые из них представляются сотрудниками полиции), которые интересуются целью пребывания россиян в стране и проверяют документы. По словам некоторых обратившихся, «к ним и членам их семей было применено физическое насилие».


Посольство просит граждан России, находящихся в Азербайджане, сообщать о подобных случаях по телефону: +994 (50) 270-26-59.


2 июля в СК России сообщили, что шести азербайджанцам в Екатеринбурге предъявлены обвинения. Один из них дал показания по обстоятельствам преступлений и «изобличил своих соучастников».


Отмечается, что убийства были совершены в 2001-м, 2010-м и 2011 году. Причиной преступлений стал конфликт при разделе влияния в сфере бизнеса.


Ранее в Азербайджане задержали восьмерых россиян. Их заподозрили в  транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Всех арестовали на четыре месяца. На кадрах из зала суда у россиян были видны синяки и кровоподтеки. 

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#конфликт #азербайджан #посольство
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