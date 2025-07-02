Азербайджан потребовал от России «компенсации пострадавшим» в ходе задержаний на Урале

Азербайджанский МИД потребовал от РФ «компенсации пострадавшим» из-за действий российских силовиков в Екатеринбурге. В МИД республики вызвали посла России Михаила Евдокимова.





Замминистра иностранных дел Араз Азимов выразил протест «в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами». Дипломат снова заявил о «глубокой обеспокоенности противоправными действиями, повлекшими гибель двух соотечественников и ранения некоторых из них».





«Наша страна ожидает от России проведения полного и прозрачного расследования этой катастрофы, выявления и привлечения к ответственности виновных, выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для устранения негативных настроений в двусторонних отношениях», — сказано в релизе.





Азимов также заявил, что «в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа «этническая преступная группировка» недопустимо».





Кроме того, замглавы МИД отверг замечания России насчет задержания в Баку журналистов «Sputnik Азербайджан».





Ранее в СК России сообщили, что шести фигурантам дела об убийствах и покушениях в Екатеринбурге предъявлены обвинения. Один из них дал показания по обстоятельствам преступлений «изобличил своих соучастников».