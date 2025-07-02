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Азербайджан потребовал от России «компенсации пострадавшим» в ходе задержаний на Урале
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Замминистра Азимов также обвинил российские СМИ в «этнической нетерпимости» undefined
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Азербайджан потребовал от России «компенсации пострадавшим» в ходе задержаний на Урале

Замминистра Азимов также обвинил российские СМИ в «этнической нетерпимости»

Азербайджанский МИД потребовал от РФ «компенсации пострадавшим» из-за действий российских силовиков в Екатеринбурге. В МИД республики вызвали посла России Михаила Евдокимова.


Замминистра иностранных дел Араз Азимов выразил протест «в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами». Дипломат снова заявил о «глубокой обеспокоенности противоправными действиями, повлекшими гибель двух соотечественников и ранения некоторых из них». 


«Наша страна ожидает от России проведения полного и прозрачного расследования этой катастрофы, выявления и привлечения к ответственности виновных, выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для устранения негативных настроений в двусторонних отношениях», — сказано в релизе. 


Азимов также заявил, что «в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа «этническая преступная группировка» недопустимо». 


Кроме того, замглавы МИД отверг замечания России насчет задержания в Баку журналистов «Sputnik Азербайджан». 


Ранее в СК России сообщили, что шести фигурантам дела об убийствах и покушениях в Екатеринбурге предъявлены обвинения. Один из них дал показания по обстоятельствам преступлений «изобличил своих соучастников».

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#задержание #мид рф #азербайджан
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