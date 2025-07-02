Макрон попросил у Путина совета по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора во вторник запросил у президента России Владимира Путина совет по иранской проблематике. Об этом сообщила представитель французского правительства.





По словам официального представителя Макрона Софи Прима, французский лидер хотел узнать мнение Путина по вопросам нераспространения ядерного оружия и ситуации вокруг Ирана. Она отметила, что президент Франции «довольно оптимистично оценивает позицию Владимира Путина, который выступает против выхода Ирана из соответствующих соглашений».





При этом в отношении украинского конфликта Макрон, по ее словам, «выразил меньший оптимизм». В ходе беседы обсуждалась возможность прекращения огня, однако, как подчеркнула Прима, «Владимир Путин подтвердил прежние условия, которые пока не выполнены».





Телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля и стал их первой беседой с сентября 2022 года.





В Кремле сообщили, что лидеры также обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский президент напомнил своему французскому коллеге об ответственности Запада за эскалацию конфликта.





Что касается перспектив мирного урегулирования, Путин подчеркнул, что любые договоренности должны быть всеобъемлющими и долгосрочными, учитывать коренные причины кризиса и основываться на текущих реалиях, добавили в администрации президента.