«Театральный бульвар», как и «Авиньон», сделал театр частью жизни города

Второй год подряд в Москве проходит фестиваль «Театральный бульвар». Он превращает столицу в огромную театральную площадку.





«Театральный бульвар» — больше, чем просто фестиваль. Это диалог между городом и театром, где одно дополняет другое. Запущенный в 2024 году, проект сразу завоевал признание: 600 000 зрителей за полтора месяца, более 500 постановок и поддержка 90% участников голосования в «Активном гражданине». В этом сезоне масштабы выросли: 300 театров из России и 10 стран мира представят 600 спектаклей за 92 дня.





Но важнее цифр сама идея: театр становится доступным, стирая границу между сценой и зрителем. Улицы Москвы превращаются в пространство для творчества, где каждый может почувствовать себя частью искусства.





В мировой истории немного примеров, когда театральный фестиваль меняет сам образ города. Один из них — Авиньонский фестиваль, с 1947 года превращающий тихий французский город в мировую театральную столицу.





Оба фестиваля — и московский, и авиньонский — выводят театр за пределы залов. В Авиньоне спектакли играют во дворах, на площадях, в церквях. В Москве — на бульварах, под открытым небом.





И там, и здесь театр перестает быть камерным, становясь общим достоянием. Зрители чувствуют себя не просто наблюдателями, а соучастниками действия.





Авиньонский фестиваль объединяет французские традиции с международными экспериментами. Московский также сочетает лучшие российские и зарубежные практики, но находит свой, уникальный язык.





Разница — в ритме. Авиньон на месяц становится городом-театром. Москва же вписывает театр в летний сезон, традиционно тихий для культурной жизни, и делает его по-настоящему живым.