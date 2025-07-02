Боец СВО вынес раненого сына с поля боя из-под минометного обстрела и спас его

Участник специальной военной операции нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем противника. Об этом сообщил портал Gorobzor.





По данным СМИ, в сентябре 2022 года сержант с позывным Шеф ушел на службу в рамках мобилизации. Годом позже в зону СВО прибыл его отец с позывным Изнер. Родственники проходили службу на одном участке фронта.





В июле 2024 года, возвращаясь с боевого задания, Шеф подорвался на мине, получив тяжелое ранение. Боец более суток находился без еды и воды под минометными обстрелами и атаками дронов ВСУ. На спасение отправилась эвакуационная группа, в составе которой был и его отец.





Изнер нашел сына на поле боя и пять километров нес его на руках под огнем противника. К счастью, в итоге Шеф был спасен. Кроме того, ни один член эвакуационной группы в ходе операции не пострадал.





Свидетелем этой истории стал боец из Саратова с позывным Гиря. Он посвятил произошедшему сначала стихи, а затем песню. Гиря отметил, что Изнер его верный боевой товарищ, а его поступок — пример для молодого поколения, ведь «героями не рождаются, героями становятся».