В Иркутске пациент напал с ножом и газовым баллончиком на персонал больницы

Пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медиков в Иркутске, ранены главврач и секретарь. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.





Все произошло утром в городской клинической больнице №8. Две пострадавшие женщины сейчас находятся в тяжелом состоянии.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Силовики задержали нападавшего, МВД показало видео с ним. Он сказал, что хотел убить врача.





«Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — говорит мужчина на записи. За кадром ему отвечают, что «это не повод нападать на людей», на что он заявляет: «Мне, наверное, виднее».





Telegram-каналы писали, что нападавший несколько раз приходил с жалобами в больницу. Мужчина состоит на учете в психдиспансере, позже сообщила главврач.