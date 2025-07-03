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В Иркутске пациент напал с ножом и газовым баллончиком на персонал больницы
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Двух женщин госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Global Look Press / Malte Ossowski
Новости

В Иркутске пациент напал с ножом и газовым баллончиком на персонал больницы

Двух женщин госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Global Look Press / Malte Ossowski

Пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медиков в Иркутске, ранены главврач и секретарь. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев. 


Все произошло утром в городской клинической больнице №8. Две пострадавшие женщины сейчас находятся в тяжелом состоянии. 


Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Силовики задержали нападавшего, МВД показало видео с ним. Он сказал, что хотел убить врача. 


«Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — говорит мужчина на записи. За кадром ему отвечают, что «это не повод нападать на людей», на что он заявляет: «Мне, наверное, виднее»


Telegram-каналы писали, что нападавший несколько раз приходил с жалобами в больницу. Мужчина состоит на учете в психдиспансере, позже сообщила главврач.

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#врачи #нападение #иркутская область #больница
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